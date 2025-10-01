Генпрокурор: Азербайджан ведет реформы по гуманизации уголовной политики

Азербайджан непрерывно ведет реформы по гуманизации уголовной политики.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев комментируя доклад Совета Европы по Азербайджану.

Он подчеркнул, что в рамках этого процесса совершенствуется законодательство и ведется активная работа по его практическому применению.

"Мы не согласны с некоторыми положениями этих докладов. Там, где мы сами видим проблемы, мы принимаем необходимые меры. Работа в этом направлении продолжится и в будущем", - сказал Алиев.