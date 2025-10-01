Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Генпрокурор: Азербайджан ведет реформы по гуманизации уголовной политики

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 10:48
    Генпрокурор: Азербайджан ведет реформы по гуманизации уголовной политики

    Азербайджан непрерывно ведет реформы по гуманизации уголовной политики.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев комментируя доклад Совета Европы по Азербайджану.

    Он подчеркнул, что в рамках этого процесса совершенствуется законодательство и ведется активная работа по его практическому применению.

    "Мы не согласны с некоторыми положениями этих докладов. Там, где мы сами видим проблемы, мы принимаем необходимые меры. Работа в этом направлении продолжится и в будущем", - сказал Алиев.

    реформы Совет Европы Камран Алиев генпрокурор
