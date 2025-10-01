Генпрокурор: Азербайджан ведет реформы по гуманизации уголовной политики
01 октября, 2025
- 10:48
Азербайджан непрерывно ведет реформы по гуманизации уголовной политики.
Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев комментируя доклад Совета Европы по Азербайджану.
Он подчеркнул, что в рамках этого процесса совершенствуется законодательство и ведется активная работа по его практическому применению.
"Мы не согласны с некоторыми положениями этих докладов. Там, где мы сами видим проблемы, мы принимаем необходимые меры. Работа в этом направлении продолжится и в будущем", - сказал Алиев.
