İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Baş prokuror: Azərbaycanda cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı daim islahatlar aparılır

    Daxili siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:27
    Baş prokuror: Azərbaycanda cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı daim islahatlar aparılır
    Kamran Əliyev

    Azərbaycanda cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı daim islahatlar aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Baş prokuror Kamran Əliyev Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı hesabatı ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

    O, bu çərçivədə həm qunuvericiliyin təkmilləşdirildiyini, həm də qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı işlər görüldüyünü vurğulayıb.

    Baş prokuror bildirib ki, Avropa Şurasının hesabatlarında Azərbaycanla əlaqədar yer alan əsassız iddialara da toxunub:

    "Həmin hesabatlardakı bəzi məsələlərlə razı deyilik. Hardakı biz özümüz problemləri görürük və bunun bağlı addımlar atırıq. Bu istiqamətdə tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcək".

    Baş prokuror Kamran Əliyev Avropa Şurası hesabat iddia
    Генпрокурор: Азербайджан ведет реформы по гуманизации уголовной политики

    Son xəbərlər

    10:58

    FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdır

    ASK
    10:52

    Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdur

    İnfrastruktur
    10:52

    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Digər ölkələr
    10:50

    Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"

    Maliyyə
    10:50
    Foto

    Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    10:46
    Foto

    Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunub

    Maliyyə
    10:43

    "Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

    İKT
    10:42

    Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

    İKT
    10:42

    Belarus idman nazirinin müavini: "Gəncəyə gələndə nostalji hisslər keçirdim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti