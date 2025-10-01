Baş prokuror: Azərbaycanda cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı daim islahatlar aparılır
Daxili siyasət
- 01 oktyabr, 2025
- 10:27
Azərbaycanda cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı daim islahatlar aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Baş prokuror Kamran Əliyev Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı hesabatı ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.
O, bu çərçivədə həm qunuvericiliyin təkmilləşdirildiyini, həm də qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı işlər görüldüyünü vurğulayıb.
Baş prokuror bildirib ki, Avropa Şurasının hesabatlarında Azərbaycanla əlaqədar yer alan əsassız iddialara da toxunub:
"Həmin hesabatlardakı bəzi məsələlərlə razı deyilik. Hardakı biz özümüz problemləri görürük və bunun bağlı addımlar atırıq. Bu istiqamətdə tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcək".
