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Генпрокурор: Анализируются все преступления, совершенные армянскими сепаратистами

Генпрокурор: Анализируются все преступления, совершенные армянскими сепаратистами После проведенных 19-20 сентября 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана локальных антитеррористических мероприятий продолжается расследование в отношении руководителей армянских сепаратистов, задержанных органами спецслужб.
Внутренняя политика
20 февраля 2024 г. 23:07
Генпрокурор: Анализируются все преступления, совершенные армянскими сепаратистами

После проведенных 19-20 сентября 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана локальных антитеррористических мероприятий продолжается расследование в отношении руководителей армянских сепаратистов, задержанных органами спецслужб.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев в интервью руководителю телеканала Real TV Миршахину Агаеву.

"В состав следственной группы включены многие государственные учреждения. Потому что сепаратисты совершили множество преступлений. Уточняется деяние, совершенное каждым из них. Мы анализируем и изучаем все преступления, совершенные с 1987 года. Они все у нас зафиксированы", - сказал генеральный прокурор.

K.Алиев отметил, что в ближайшее время им будут предъявлены окончательные обвинения, уголовные дела будут переданы в суд: "Международные организации, а также группа стран станут свидетелями проведения прозрачного, всестороннего и объективного судебного разбирательства".

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Erməni separatçılarının 1987-ci ildən indiyədək törətdiyi bütün cinayətlər təhlil edilir

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