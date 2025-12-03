Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Генпрокуратура предостерегла граждан от передачи персональных данных посторонним

    Внутренняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 16:09
    Генпрокуратура предостерегла граждан от передачи персональных данных посторонним

    Генеральная прокуратура Азербайджана призвала граждан не раскрывать персональные данные незнакомым лицам.

    Как передает Report, в обращении ведомства говорится, что в Азербайджане на имя сотен граждан Азербайджана путем злоупотребления их доверием зарегистрированы фиктивные коммерческие структуры.

    "Действия, совершенные с использованием этих фиктивных субъектов предпринимательства, нанесли государственному бюджету значительный ущерб", - отмечает ведомство.

    Генпрокуратура предупреждает, что все лица, участвующие в подобных незаконных схемах, а также должностные лица, создающие им условия для преступной деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности.

    "Просим граждан ни при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные неизвестным лицам и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - предупредили в ведомстве.

    Генпрокуратура Азербайджана мошенничество финансовые преступления персональные данные уголовная ответственность
    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin
    Elvis

    Последние новости

    16:33

    ЕК подготовила предложения по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026-2027гг

    Другие страны
    16:33

    Азербайджан может открыть торговые дома в Карсе и Ыгдыре

    Бизнес
    16:32
    Фото

    ЕБРР подготовил рекомендации по декарбонизации энергосектора Азербайджана

    Энергетика
    16:09

    Генпрокуратура предостерегла граждан от передачи персональных данных посторонним

    Внутренняя политика
    16:08

    В Азербайджане утвержден порядок обеспечения армии материально-техническими средствами

    Армия
    16:06

    Дождливая погода в Азербайджане сохранится до 5 декабря

    Экология
    15:58

    Кибератаки на госорганы Азербайджана в ноябре снизились на 42%

    ИКТ
    15:50

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных ссылок в ноябре сократилось на 65%

    ИКТ
    15:49

    Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживания

    Туризм
    Лента новостей