Генпрокуратура предостерегла граждан от передачи персональных данных посторонним
- 03 декабря, 2025
- 16:09
Генеральная прокуратура Азербайджана призвала граждан не раскрывать персональные данные незнакомым лицам.
Как передает Report, в обращении ведомства говорится, что в Азербайджане на имя сотен граждан Азербайджана путем злоупотребления их доверием зарегистрированы фиктивные коммерческие структуры.
"Действия, совершенные с использованием этих фиктивных субъектов предпринимательства, нанесли государственному бюджету значительный ущерб", - отмечает ведомство.
Генпрокуратура предупреждает, что все лица, участвующие в подобных незаконных схемах, а также должностные лица, создающие им условия для преступной деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности.
"Просим граждан ни при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные неизвестным лицам и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - предупредили в ведомстве.