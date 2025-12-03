Генпрокуратура предостерегла граждан от передачи персональных данных посторонним

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала граждан не раскрывать персональные данные незнакомым лицам.

Как передает Report, в обращении ведомства говорится, что в Азербайджане на имя сотен граждан Азербайджана путем злоупотребления их доверием зарегистрированы фиктивные коммерческие структуры.

"Действия, совершенные с использованием этих фиктивных субъектов предпринимательства, нанесли государственному бюджету значительный ущерб", - отмечает ведомство.

Генпрокуратура предупреждает, что все лица, участвующие в подобных незаконных схемах, а также должностные лица, создающие им условия для преступной деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности.

"Просим граждан ни при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные неизвестным лицам и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - предупредили в ведомстве.