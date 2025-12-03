İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin

    Daxili siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:29
    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin

    Baş Prokurorluğun vətəndaşların adına saxta sahibkarlıq subyektləri qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı müraciətində vətəndaşların şəxsiyyət məlumatlarını tanımadıqları şəxslərə verməməsi bildirilib.

    "Report"un məlumatına görə, müraciətdə Azərbaycanda yüzlərlə vətəndaşın etibarından sui-istifadə edilərək onların adına saxta sahibkarlıq subyektləri qeydiyyatdan keçirildiyi qeyd olunub.

    Vurğulanıb ki, həmin yalançı sahibkarlıq subyektlərindən istifadə etməklə törədilmiş əməllərlə dövlət büdcəsinə külli miqdarda zərər vurulub:

    "Belə qanunsuz sxemlərə qoşulan şəxslər, habelə onlara şərait yaradan vəzifəli şəxslər cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, heç bir halda şəxsiyyət məlumatlarını tanımadıqları şəxslərə verməsinlər və şübhəli hallarla üzləşdikdə dərhal hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat versinlər".

    Baş Prokurorluq Saxta sahibkarlıq

    Son xəbərlər

    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    15:29

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    15:29

    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin

    Daxili siyasət
    15:26

    "Beşiktaş" Braziliya millisində çıxış etmiş futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    15:25

    Azad edilmiş ərazilərdə elektron kadastrın tətbiqi istiqamətində intensiv iş aparılır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti