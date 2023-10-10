Генерал-полковник: Режим военной хунты в Карабахе создавал угрозу всему миру

Режим военной хунты в Карабахе был направлен не только против Азербайджана, но и угрожал всему миру своими преступными действиями, которые выходили за рамки Кавказского региона.

Режим военной хунты в Карабахе был направлен не только против Азербайджана, но и угрожал всему миру своими преступными действиями, которые выходили за рамки Кавказского региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

"Можно с полной уверенностью сказать, что Азербайджан внес очень важный вклад в глобальную систему безопасности, уничтожив преступный режим в Карабахе", - говорится в статье.