О нас

Генерал-полковник: Режим военной хунты в Карабахе создавал угрозу всему миру

Генерал-полковник: Режим военной хунты в Карабахе создавал угрозу всему миру Режим военной хунты в Карабахе был направлен не только против Азербайджана, но и угрожал всему миру своими преступными действиями, которые выходили за рамки Кавказского региона.
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 12:08
Генерал-полковник: Режим военной хунты в Карабахе создавал угрозу всему миру

Режим военной хунты в Карабахе был направлен не только против Азербайджана, но и угрожал всему миру своими преступными действиями, которые выходили за рамки Кавказского региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

"Можно с полной уверенностью сказать, что Азербайджан внес очень важный вклад в глобальную систему безопасности, уничтожив преступный режим в Карабахе", - говорится в статье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Colonel-General: 'Military junta regime in Karabakh was not only against Azerbaijan but also it posed a threat to world'
Версия на азербайджанском языке General-polkovnik: "Qarabağdakı hərbi xunta rejimi yalnız Azərbaycana qarşı deyildi, dünyaya təhdid yaradırdı"

Другие новости из категории

В Физули вернулась еще 21 семья
ФотоВ Физули вернулась еще 21 семья
10 октября 2023 г. 11:28
Генпрокуратура Азербайджана проводит конкурс по набору сотрудников
Генпрокуратура Азербайджана проводит конкурс по набору сотрудников
10 октября 2023 г. 11:22
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56
Рамиль Усубов: Азербайджан превратился из страны, подвергшейся агрессии, в страну-победителя
Рамиль Усубов: Азербайджан превратился из страны, подвергшейся агрессии, в страну-победителя
10 октября 2023 г. 10:46
Секретарь Совбеза: Армяне Карабаха получили историческую возможность реинтегрироваться в азербайджанское общество
Секретарь Совбеза: Армяне Карабаха получили историческую возможность реинтегрироваться в азербайджанское общество
10 октября 2023 г. 10:27
Генпрокурор Кямран Алиев находится с визитом в Гяндже
ФотоГенпрокурор Кямран Алиев находится с визитом в Гяндже
10 октября 2023 г. 08:26
Житель Физули: Сейчас я с радостью возвращаюсь на свою землю, которую покинул в 35 лет
Житель Физули: Сейчас я с радостью возвращаюсь на свою землю, которую покинул в 35 лет
10 октября 2023 г. 07:46
На строительство автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш выделено 8,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги Сиязань-Даг Гушчу-Арзикюш выделено 8,8 млн манатов
9 октября 2023 г. 16:37
Молодежный фонд подвел итоги 17-го грантового конкурса
Молодежный фонд подвел итоги 17-го грантового конкурса
9 октября 2023 г. 16:25
В МЧС прошло мероприятие на тему Мы изучаем наследие Гейдара Алиева
ФотоВ МЧС прошло мероприятие на тему "Мы изучаем наследие Гейдара Алиева"
9 октября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi