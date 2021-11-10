Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации

17:35 Освобожден от должности заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Шахвелед Алиев.

Освобожден от должности заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Шахвелед Алиев.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Ш.Алиев с 2018 года занимал должность заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. 11 февраля 2019 года ему было присвоено высшее воинское звание генерал-майор.

Напомним, что Ш.Алиев приходится братом главе Исполнительной власти Губинского района Зияддину Алиеву.