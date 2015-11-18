Гендиректор Aztelekom освобожден от должности председателя ЦРКК ПНА

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Генеральный директор ООО Aztelekom, председатель Центральной ревизионно-контрольной комиссии (ЦРКК) партии "Новый Азербайджан" Магомед Мамедов, находящийся в настоящее время под арестом, освобожден от должности в партии.

Как сообщили Report в пресс-службе ПНА, М.Мамедов освобожден от должности председателя Центральной ревизионно-контрольной комиссии по собственному желанию.

Как сообщили в ПНА, в результате проверок в системе министерства связи и высоких технологий Азербайджана, проводимых Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре, в отношении гендиректора производственного объединения Aztelekom Магомеда Мамедова была избрана мера в виде ареста: "Председатель Центральной ревизионно-контрольной комиссии партии "Новый Азербайджан" Магомед Мамедов после вышеуказанных проверок и в связи с началом следствия подал заявление об увольнении с поста в структурах ПНА. В настоящее время он не является председателем Центральной ревизионно-контрольной комиссии".