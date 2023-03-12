Экс-президент Сербии: Гейдар Алиев является отцом-основателем современного Азербайджана

Азербайджан - воплощение того, как силы и возможности используются для строительства государства и формирования нации.
Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал бывший президент Сербии Борис Тадич.
Он напомнил, что в 90-ые годы, когда после распада СССР страны начали обретать независимость, каждой из их был необходим отец-основатель, личность, которая заложит основу будущего самостоятельного государства.
"Для Азербайджана такой личностью стал Гейдар Алиев", - заявил Тадич.