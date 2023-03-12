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Экс-президент Сербии: Гейдар Алиев является отцом-основателем современного Азербайджана

Экс-президент Сербии: Гейдар Алиев является отцом-основателем современного Азербайджана В лице Азербайджана мы увидели, как силу используют для строительства государства и формирования народа.
Внутренняя политика
12 марта 2023 г. 12:19
Экс-президент Сербии: Гейдар Алиев является отцом-основателем современного Азербайджана

Азербайджан - воплощение того, как силы и возможности используются для строительства государства и формирования нации.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказал бывший президент Сербии Борис Тадич.

Он напомнил, что в 90-ые годы, когда после распада СССР страны начали обретать независимость, каждой из их был необходим отец-основатель, личность, которая заложит основу будущего самостоятельного государства.

"Для Азербайджана такой личностью стал Гейдар Алиев", - заявил Тадич.

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Версия на английском языке Ex-president of Serbia: Heydar Aliyev is founding father of modern Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Serbiyanın eks-prezidenti: "Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın qurucusudur"

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