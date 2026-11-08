Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:05
    Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку

    8 ноября по случаю Дня Победы Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Парке Победы в Баку.

    Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку
    Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку
    Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку
    Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку
    Гейдар Алиев Алена Алиева 8 Ноября - День Победы
    Фото
    Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Фото
    Heydar Aliyev and his wife Alena Aliyeva visit Victory Monument in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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