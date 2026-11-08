İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:03
    Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Noyabrın 8-də Zəfər Günü münasibətilə Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıdakı Zəfər parkında Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.

    Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Heydər Əliyev və xanımı Alyona Əliyeva Bakıda Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Heydər Əliyev Alyona Əliyeva 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol
    Foto
    Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку
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    Heydar Aliyev and his wife Alena Aliyeva visit Victory Monument in Baku
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