Гасан Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству" I степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гасана Зейналова орденом "За службу Отечеству" I степени.

Как сообщает Report, Гасан Зейналов удостоен высокой награды за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Гасану Зейналову 1 января исполнится 75 лет. В июле 2019 года он был награжден орденом "За службу Отечеству" II степени.

Зейналов имеет опыт работы на дипломатической службе, возглавлял дипмиссии Азербайджана в Туркменистане и Афганистане.