    Гасан Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству" I степени

    Внутренняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 16:18
    Гасан Зейналов награжден орденом За службу Отечеству I степени

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гасана Зейналова орденом "За службу Отечеству" I степени.

    Как сообщает Report, Гасан Зейналов удостоен высокой награды за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

    Гасану Зейналову 1 января исполнится 75 лет. В июле 2019 года он был награжден орденом "За службу Отечеству" II степени.

    Зейналов имеет опыт работы на дипломатической службе, возглавлял дипмиссии Азербайджана в Туркменистане и Афганистане.

    Лента новостей