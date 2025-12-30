Həsən Zeynalov 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 30 dekabr, 2025
- 16:13
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Həsən Sultan oğlu Zeynalov 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, H.Zeynalov bu ordenlə Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilib.
Qeyd edək ki, yanvarın 1-də H.Zeynalovun 75 yaşı tamam olacaq.
O, Azərbaycanın Türkmənistan və Əfqanıstanda diplomatik missiyasına rəhbərlik edib.
Son xəbərlər
17:04
İşlədiyi keçmiş ofisindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
17:04
AZAL dövlət bankında depozit yerləşdiribMaliyyə
17:01
AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıbBiznes
16:57
Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə PUA-larla hücum edib, ölən və yaralananlar varRegion
16:56
"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
16:54
"Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 3 %-ə yaxın artıbSənaye
16:54
Səfir: Misir SOCAR-ın investisiyalarını qəbul etməyə hazırdırXarici siyasət
16:51
Foto
Ədliyyə Nazirliyi hakimlərin hazırlığının artırılması məqsədilə təlimlər keçiribİnfrastruktur
16:46
Foto