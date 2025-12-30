İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Həsən Zeynalov 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:13
    Həsən Zeynalov 1-ci dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Həsən Sultan oğlu Zeynalov 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısının imzaladığı sənədə əsasən, H.Zeynalov bu ordenlə Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif edilib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 1-də H.Zeynalovun 75 yaşı tamam olacaq.

    O, Azərbaycanın Türkmənistan və Əfqanıstanda diplomatik missiyasına rəhbərlik edib.

    Həsən Zeynalov İlham Əliyev "Vətənə xidmətə görə" ordeni
    Гасан Зейналов награжден орденом "За службу Отечеству" I степени

    Son xəbərlər

    17:04

    İşlədiyi keçmiş ofisindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:04

    AZAL dövlət bankında depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    17:01

    AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb

    Biznes
    16:57

    Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə PUA-larla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Region
    16:56

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    16:54

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:54

    Səfir: Misir SOCAR-ın investisiyalarını qəbul etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:51
    Foto

    Ədliyyə Nazirliyi hakimlərin hazırlığının artırılması məqsədilə təlimlər keçirib

    İnfrastruktur
    16:46
    Foto

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il Brüsseldə qeyd olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti