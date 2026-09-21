Гасан Гасанов: Албания была частью Атропатены, и этот факт искажался в советское время

Доктор исторических наук Гасан Гасанов выступил с презентацией на семинаре под названием "Исторический взгляд на наследие Кавказской Албании".

Как сообщает Report, семинар был организован по инициативе Совета по медиа и вещанию.

В рамках мероприятия была представлена обширная информация об исторических фактах, связанных с Кавказской Албанией, о попытках армян фальсифицировать албанское наследие, о необоснованных армянских претензиях на это наследие, а также о важности корректного представления исторических реалий международному сообществу.

Гасанов в своем выступлении обратил внимание на то, что ошибочные сведения об истории Албании и Атропатены присутствовали еще в литературных источниках советской эпохи.

"В литературных источниках того периода утверждалось, что государства Албания и Атропатена возникли одновременно, однако данное утверждение не соответствует действительности", - заявил ученый.

По его словам, слово "Албания" имеет тюркские корни и переводится как "герой", при этом Албания первоначально входила в состав Атропатены:

"Это продолжалось целых 7 веков - с VII века до нашей эры по I век до нашей эры, после чего албаны по определенным причинам отделились от Атропатены и обрели независимость. Иными словами, Албания являлась частью Атропатены".

Историк также указал на существование трех различных религий на территории Албании:

"Это были христианство, иудаизм и тенгрианство. Последователи тенгрианства беспрепятственно приняли ислам, когда он пришел на эти земли. Часть христиан также приняла ислам, тогда как оставшаяся часть разделилась на два направления, примкнув к армянам и грузинам".

Профессор назвал совершенно безосновательными попытки армян объявить себя наследниками албан и в качестве доказательства в данном контексте привел исследования азербайджанского архитектора и историка Давуда Ахундова, посвященные албанскому наследию.

"Он является исследователем всех албанских храмов. Его заключение состоит в том, что все памятники на территории Албании являются продуктами албанской цивилизации. Более того, во многих случаях была установлена связь этих памятников с тюркскими традициями. В целом исследования, касающиеся албанской истории, пока еще недостаточны", - подчеркнул Гасанов.

Ученый также отметил наличие определенных недочетов в учебниках и сообщил, что по этому вопросу обратился в Министерство науки и образования.

Гасанов подчеркнул, что армянские претензии в отношении Гянджасара и Худавенга свидетельствуют о сохраняющихся на территории Армении притязаниях на азербайджанские земли:

"Монография ученого-историка, архитектора Давуда Ахундова представляет собой детальное исследование в этом контексте. То есть данные памятники не имеют никакого отношения к армянам".

В заключение профессор отметил, что случаи фальсификации албанских храмов со стороны армян весьма многочисленны.