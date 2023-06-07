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Наджафли: Превращение НАР в транзитную транспортную сеть станет возможным в ближайшем будущем

Наджафли: Превращение НАР в транзитную транспортную сеть станет возможным в ближайшем будущем "Превращение Нахчыванской Автономной Республики в транзитную транспортную сеть через Зангезурский коридор станет возможным в ближайшем будущем".
Внутренняя политика
7 июня 2023 г. 20:43
Наджафли: Превращение НАР в транзитную транспортную сеть станет возможным в ближайшем будущем

"Превращение Нахчыванской Автономной Республики в транзитную транспортную сеть через Зангезурский коридор станет возможным в ближайшем будущем".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом в интервью журналистам заявил полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

Он сказал, что распоряжение президента Ильхама Алиева об утверждении ”Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы" имеет важное значение в общественно-политической жизни Автономной Республики:

"Государственная программа придаст большой импульс развитию Нахчывана. Это также будет большим вкладом в уникальное развитие экономики страны".

По словам Ф.Наджафли, государственная программа охватывает 11 приоритетных направлений:

"Самое важное из них, конечно, связано с созданием в Нахчыванской Автономной Республике свободной экономической зоны. Открытие Зангезурского коридора является большим вкладом для Нахчывана. Превращение Нахчыванской Автономной Республики в транзитную транспортную сеть именно через Зангезурский коридор станет возможным в ближайшем будущем".

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli: "Naxçıvanın Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə tranzit nəqliyyat şəbəkəsinə çevrilməsi yaxın gələcəkdə mümkün olacaq"

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