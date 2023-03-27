Фуад Гусейналиев: армянам стоит прислушаться к предложению Баку

Армении стоит прислушаться к очередному предложению Баку.

Армянам стоит прислушаться к очередному предложению Баку.

Об этом в эфире Baku TV заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, комментируя очередное предложение Администрации президента Азербайджана касательно встречи с армянскими жителями Карабахского региона в Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахском экономическом районе.

Он подчеркнул, что ситуация изменилась после ювелирной операции азербайджанской армии и установления контроля над грунтовой дорогой, по которой осуществлялись незаконные военные перевозки.

"Для гуманитарных перевозок Лачынская дорога открыта. Известно, что колонны миротворцев беспрепятственно перевозят по этой дороге все необходимые продукты и средства для армянских жителей Карабахского региона. Обходные пути же были созданы для снабжения незаконных вооруженных формирований, но азербайджанская армия пресекла эти действия, установив опорные пункты. Исходя из этого думаю, что армяне более детально изучат новые предложения и пойдут на контакт", - отметил Ф.Гусейналиев.

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