Фуад Гусейналиев: Армения не может вечно жить во вражде с соседями

Ситуация на контролируемой российским миротворческим контингентом территории Азербайджана в Карабахе, в том числе и последнее боестолкновение, закончившееся гибелью военнослужащих, все больше выпячивает тот факт, что РМК свои функции и задачи не выполняет

Последние события в Карабахском регионе Азербайджана демонстрируют невыполнение российским миротворческим контингентом (РМК) своих функций.

Об этом в передаче "Актуально сегодня" на телеканале CBC заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

По его словам, сохранение напряженности в регионе дает возможность РМК утверждать, что присутствие российских военных здесь – жизненная необходимость, а значит есть потребность продления срока их пребывания, которое согласовано только на пять лет.

По словам Ф. Гусейналиева, совершенно неважно результатом чего является незаконная постоянная переброска оружия, военных и боевиков в Карабах - неспособности, неумения или нежелания российских миротворцев.

"Но здесь есть вооруженные группировки, сюда ввозится оружие и личный состав. И все это при полном попустительстве, а возможно и содействии российских военных",- отметил Ф. Гусейналиев.

Между тем, совершенно очевидно, что, если бы РМК выполнял возложенную на него функцию, никаких перестрелок, никакой эскалации в Карабахе не было бы.

Более того, не решается и главная цель размещения миротворцев в регионе – создание условий для сближения, а в дальнейшем - интеграции с азербайджанским обществом армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Ф. Гусейналиев отметил, что это выгодно, прежде всего, последней. "Ненормально жить во вражде с соседями, а Армения враждует сразу с двумя - Азербайджаном и Турцией", - заявил глава Report.