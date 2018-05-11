 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фуад Алескеров: В Азербайджане царит политическая стабильность

    Прошла презентация проекта Севдийим по одноименному стихотворению Джафара Джаббарлы© Report/ Elchin Murad

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По случаю 95-летия общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летия Азербайджанской Демократической Республики прошла презентация проекта "Севдийим" по одноименному стихотворению поэта, драматурга Джафара Джаббарлы.

    Как сообщает Report, на церемонии присутствовали помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, заведующий отделом Фуад Алескеров, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, другие официальные лица, близкие Джафара Джаббарлы, представители общественности. 

    По словам помощника президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, заведующего отделом Фуада Алескерова, трехцветный флаг независимого Азербайджана был утвержден 9 ноября 1918 года: 

    "С 1991 года наша страна стала независимой. Сегодня во всех уголках Азербайджана развевается флаг Азербайджана. После освобождения наших территорий, мы водрузим его на наших землях, в Ханкенди, Шуше. Это - флаг развитого государства".   

    Ф.Алескеров подчеркнул, что сейчас в Азербайджане царит политическая стабильность. 

    Затем выступили министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов. 

    На мероприятии также прозвучали патриотические песни в исполнении Тунзали Агаевой. 

    Отметим, что проект "Севдийим" осуществляется при совместной организационной поддержке ASAN Xidmət, ASAN Könüllüləri и ASAN Radio.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi