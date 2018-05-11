Фуад Алескеров: В Азербайджане царит политическая стабильность

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По случаю 95-летия общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летия Азербайджанской Демократической Республики прошла презентация проекта "Севдийим" по одноименному стихотворению поэта, драматурга Джафара Джаббарлы.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, заведующий отделом Фуад Алескеров, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, другие официальные лица, близкие Джафара Джаббарлы, представители общественности.

По словам помощника президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, заведующего отделом Фуада Алескерова, трехцветный флаг независимого Азербайджана был утвержден 9 ноября 1918 года:

"С 1991 года наша страна стала независимой. Сегодня во всех уголках Азербайджана развевается флаг Азербайджана. После освобождения наших территорий, мы водрузим его на наших землях, в Ханкенди, Шуше. Это - флаг развитого государства".

Ф.Алескеров подчеркнул, что сейчас в Азербайджане царит политическая стабильность.

Затем выступили министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

На мероприятии также прозвучали патриотические песни в исполнении Тунзали Агаевой.

Отметим, что проект "Севдийим" осуществляется при совместной организационной поддержке ASAN Xidmət, ASAN Könüllüləri и ASAN Radio.