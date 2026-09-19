Фатма Йылдырым: События 19–20 сентября вошли в историю государственности Азербайджана

Локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджанской армией в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года, стали одним из важнейших событий в многовековой истории государственности азербайджанского народа.

Об этом в комментарии Report заявила депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

По ее словам, несмотря на восстановление территориальной целостности Азербайджана в результате исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне, присутствие в Карабахе незаконных формирований вооруженных сил Армении и деятельность незаконной структуры продолжали представлять серьезную угрозу государственному суверенитету страны.

"Провокации, произошедшие в сентябре 2023 года, еще больше обострили ситуацию. Именно в таких условиях Азербайджан начал на своей суверенной территории антитеррористические мероприятия с целью восстановления конституционного строя, разоружения незаконных вооруженных формирований и обеспечения безопасности страны. Благодаря высокому профессионализму, боевой подготовке и военной мощи Азербайджанской армии противник за короткое время был вынужден сложить оружие и сдаться", - сказала депутат.

Фатма Йылдырым подчеркнула, что соглашение, достигнутое 20 сентября 2023 года, имеет особое значение как важный исторический документ, закрепивший результаты антитеррористических мероприятий.

По ее словам, основные условия соглашения имели принципиальное значение для обеспечения государственного суверенитета Азербайджана. Документ предусматривал, что находившиеся в Карабахском регионе формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные отряды должны сложить оружие, покинуть боевые позиции и военные посты и полностью разоружиться.

Кроме того, формирования вооруженных сил Армении должны были покинуть территорию Азербайджана, а незаконные вооруженные отряды - быть расформированы. Одним из основных условий соглашения также являлась передача всего вооружения, боеприпасов и тяжелой техники.

"В результате антитеррористических мероприятий действовавшая в Карабахе незаконная структура также была вынуждена объявить о самороспуске. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих последующих выступлениях особо отметил 20 сентября 2023 года как день полного восстановления государственного суверенитета страны", - заявила парламентарий.

Йылдырым отметила, что достигнутое 20 сентября соглашение и последовавшие за ним процессы привели к юридическим, политическим и практическим результатам, положившим конец деятельности незаконной военно-политической структуры, которая многие годы существовала в Карабахе.

"Действие Конституции Азербайджанской Республики и государственная власть были восстановлены на всей территории нашей страны.

Это историческое событие вновь продемонстрировало решимость Азербайджана обеспечить свою территориальную целостность и суверенитет. Благодаря решительной политике победоносного Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, силе Азербайджанской армии и национальной солидарности нашего народа были устранены тяжелые последствия оккупации, продолжавшейся около 30 лет, и на всей территории страны восстановлена государственная власть", - сказала она.

Депутат подчеркнула, что эта победа была достигнута ценой крови шехидов.

"Мы всегда с глубоким почтением чтим светлую память героических шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана во время Отечественной войны и антитеррористических мероприятий. Их самоотверженность навечно останется на славных страницах истории Азербайджана", - заявила Йылдырым.

По ее словам, развевающийся сегодня в Карабахе трехцветный флаг Азербайджана, масштабные восстановительные и строительные работы в городах и селах, а также возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края являются реальными результатами великой Победы.

"Азербайджан переживает новый этап своей истории. Масштабные проекты, созидательная работа и программа "Великое возвращение", реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, демонстрируют силу и волю нашего государства", - отметила депутат.

Фатма Йылдырым добавила, что исторический результат, достигнутый 19-20 сентября, и в особенности условия соглашения от 20 сентября вновь подтвердили полное выполнение задач, поставленных перед Азербайджанской армией.

"Эта Победа является одной из важнейших страниц в летописи побед азербайджанского народа. Полное восстановление нашей территориальной целостности и государственного суверенитета стало историческим результатом целенаправленной и решительной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева", - заключила депутат.