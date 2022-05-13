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Фарид Шафиев: Вопрос армян Карабаха является внутренним и не будет обсуждаться на международных платформах

Фарид Шафиев: Вопрос армян Карабаха является внутренним и не будет обсуждаться на международных платформах «Армения заявляет, что карабахский вопрос для них является не территориальным, а вопросом прав человека. Тогда, на мой взгляд, из-за 25 тыс. армян необходимости вносить изменения в Конституцию Азербайджана нет. В Азербайджане много национальных меньшинств
Внутренняя политика
13 мая 2022 г. 10:56
Фарид Шафиев: Вопрос армян Карабаха является внутренним и не будет обсуждаться на международных платформах

«Армения заявляет, что карабахский вопрос для них является не территориальным, а вопросом прав человека. Тогда, на мой взгляд, из-за 25 тыс. армян необходимости вносить изменения в Конституцию Азербайджана нет. В Азербайджане много национальных меньшинств и их права обеспечиваются».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на конференции «Шушинская декларация и 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений».

«В Азербайджане наряду с азербайджанским языком государством также финансируется преподавание русского и грузинского языков. То есть все эти вопросы могут быть решены в рамках вопросов национальных меньшинств. Вопрос армян Карабаха является внутренним и не будет обсуждаться на международных платформах» - подчеркнул Ф.Шафиев.

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Версия на английском языке AIR Center Chairman: Armenians in Karabakh is internal issue, will not be discussed on international platforms
Версия на азербайджанском языке BMTM sədri: "Qarabağdakı ermənilərlə bağlı məsələ beynəlxalq platformalarda müzakirə olunmayacaq"

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