    Фарид Шафиев: Ряд геополитических игроков не хотят развития ОТГ

    Внутренняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 12:11
    Против Азербайджана ведется кампания по дезинформации.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в рамках конференции аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

    По его словам, если раньше эта кампания была связана с отношениями Азербайджана и Армении, то сейчас она связана с процессами на Ближнем Востоке: "В этом смысле, необходимо предпринять определенные подготовительные меры к геополитическим процессам, происходящим на Ближнем Востоке. Мы сейчас обсуждаем и эти вопросы".

    Шафиев добавил, что против ОТГ также ведутся определенные кампании:

    "Некоторые геополитические игроки не хотят развития ОТГ. Они пытаются нанести ущерб повестке организации в рамках определенных встреч".

    Лента новостей