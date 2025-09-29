Фарид Шафиев: Ряд геополитических игроков не хотят развития ОТГ

Против Азербайджана ведется кампания по дезинформации.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в рамках конференции аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, если раньше эта кампания была связана с отношениями Азербайджана и Армении, то сейчас она связана с процессами на Ближнем Востоке: "В этом смысле, необходимо предпринять определенные подготовительные меры к геополитическим процессам, происходящим на Ближнем Востоке. Мы сейчас обсуждаем и эти вопросы".

Шафиев добавил, что против ОТГ также ведутся определенные кампании:

"Некоторые геополитические игроки не хотят развития ОТГ. Они пытаются нанести ущерб повестке организации в рамках определенных встреч".