İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    BMTM rəhbəri: Azərbaycana qarşı dezinformasiya kampaniyası aparılır

    Daxili siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 11:09
    BMTM rəhbəri: Azərbaycana qarşı dezinformasiya kampaniyası aparılır
    Fərid Şəfiyev

    Azərbaycana qarşı dezinformasiya kampaniyası aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Bakıda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin beyin mərkəzlərinin konfransı çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu kampaniya əvvəllər Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı idisə, indi Yaxın Şərqdəki proseslərlə əlaqədardır:

    "Bu mənada, Yaxın Şərqdə gedən geosiyasi proseslərə müəyyən hazırlıqlar görülməlidir. Biz indi bu kimi məsələlər ətrafında da müzakirələr aparırıq".

    F.Şəfiyev TDT-yə qarşı da müəyyən kampaniyaların aparıldığını vurğulayıb:

    "Bəzi geosiyasi aktorlar TDT-nin inkişafını istəmirlər. Onlar müəyyən görüşlər çərçivəsində təşkilatın gündəliyinə zərər vurmağa cəhd edirlər".

    TDT BMTM Beyin mərkəzləri

    Son xəbərlər

    11:29

    Cəlal Qasımov: "INMerge" - Mərkəzi Avrasiyanın əsas innovasiya hadisəsidir"

    İKT
    11:29

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın rəqibinin Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    11:29

    Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıb

    Ekologiya
    11:26
    Foto

    ASCO yeni sərnişin gəmilərinin inşası üzrə son vəziyyəti açıqlayıb

    İnfrastruktur
    11:23

    "PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge" İnnovasiya Sammitinin əsasını startaplar təşkil edir

    İKT
    11:19

    Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdir

    Digər ölkələr
    11:15

    III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3

    Fərdi
    11:15

    İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı təkcə diplomatik məna daşımır - RƏY

    Xarici siyasət
    11:14

    Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti