Фарид Шафиев призвал не допускать политизации вопроса Кавказской Албании

Кавказская Албания представляет собой исторический вопрос, и его политизация недопустима.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев.

По его словам, последний визит дипломатов в Карабах вызвал ряд негативных комментариев со стороны Армении - как в диаспоре, так и среди некоторых представителей правительства и общественности страны:

"Предметом дискуссий является вовсе не история Кавказской Албании - она нам хорошо известна. Кавказская Албания занимает важнейшее место в азербайджанской государственности и национальной идентичности".

Шафиев также подчеркнул, что повышенное внимание армянской стороны к албанским храмам продиктовано именно идеей "Великой Армении" и территориальными притязаниями к Азербайджану. При этом конфликт завершен, и сформирована повестка мирного урегулирования:

"Кавказская Албания - это исторический вопрос. Мы не должны позволять его политизацию".