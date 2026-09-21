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    Фарид Шафиев призвал не допускать политизации вопроса Кавказской Албании

    Внутренняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 12:21
    Фарид Шафиев призвал не допускать политизации вопроса Кавказской Албании

    Кавказская Албания представляет собой исторический вопрос, и его политизация недопустима.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев.

    По его словам, последний визит дипломатов в Карабах вызвал ряд негативных комментариев со стороны Армении - как в диаспоре, так и среди некоторых представителей правительства и общественности страны:

    "Предметом дискуссий является вовсе не история Кавказской Албании - она нам хорошо известна. Кавказская Албания занимает важнейшее место в азербайджанской государственности и национальной идентичности".

    Шафиев также подчеркнул, что повышенное внимание армянской стороны к албанским храмам продиктовано именно идеей "Великой Армении" и территориальными притязаниями к Азербайджану. При этом конфликт завершен, и сформирована повестка мирного урегулирования:

    "Кавказская Албания - это исторический вопрос. Мы не должны позволять его политизацию".

    Фарид Шафиев Кавказская Албания Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Fərid Şəfiyev: Qafqaz Albaniyasının siyasiləşdirilməsinə imkan verilməməlidir
    Farid Shafiyev urges against politicization of Caucasian Albania issue

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