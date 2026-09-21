Фарид Шафиев призвал не допускать политизации вопроса Кавказской Албании
- 21 сентября, 2026
- 12:21
Кавказская Албания представляет собой исторический вопрос, и его политизация недопустима.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев.
По его словам, последний визит дипломатов в Карабах вызвал ряд негативных комментариев со стороны Армении - как в диаспоре, так и среди некоторых представителей правительства и общественности страны:
"Предметом дискуссий является вовсе не история Кавказской Албании - она нам хорошо известна. Кавказская Албания занимает важнейшее место в азербайджанской государственности и национальной идентичности".
Шафиев также подчеркнул, что повышенное внимание армянской стороны к албанским храмам продиктовано именно идеей "Великой Армении" и территориальными притязаниями к Азербайджану. При этом конфликт завершен, и сформирована повестка мирного урегулирования:
"Кавказская Албания - это исторический вопрос. Мы не должны позволять его политизацию".