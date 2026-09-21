Фарид Шафиев: Армяне стремятся присвоить историю Кавказской Албании

Армяне стремятся арменизировать историю Кавказской Албании.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМО) Фарид Шафиев на мероприятии, посвященном наследию Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана.

Он отметил, что каждое государство, возникавшее на территории Азербайджана, оставило след в национальной идентичности.

"На территории Азербайджана существовал целый ряд государств, и каждое из них оставило определенный след в нашей государственности, в нашей национальной идентичности. Эти вопросы должны всесторонне исследоваться, в этом направлении ведется работа, переводятся книги и т.д. Однако опыт показывает, что любыми пробелами в этой сфере могут воспользоваться", - сказал Шафиев.

Он прокомментировал недавние заявления армянских радикалов о якобы "албанизации" церквей в Карабахе.

"Это не соответствует действительности. На территории Азербайджана находятся исторические культовые сооружения, принадлежащие различным народам и религиозным общинам, и наша страна уделяет внимание охране этих памятников. Армяне пятаются отрицать историю Кавказской Албании. То есть они стремятся полностью ее арменизировать. Их цель заключается в том, чтобы заявить о якобы существовавшей здесь "Великой Армении". История Кавказской Албании в определенной степени разрушает эту идею о "Великой Армении". Они это видят и не желают принимать", - подчеркнул Шафиев.