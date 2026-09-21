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    Фарид Шафиев: Армяне стремятся присвоить историю Кавказской Албании

    Внутренняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 10:59
    Фарид Шафиев: Армяне стремятся присвоить историю Кавказской Албании

    Армяне стремятся арменизировать историю Кавказской Албании.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМО) Фарид Шафиев на мероприятии, посвященном наследию Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана.

    Он отметил, что каждое государство, возникавшее на территории Азербайджана, оставило след в национальной идентичности.

    "На территории Азербайджана существовал целый ряд государств, и каждое из них оставило определенный след в нашей государственности, в нашей национальной идентичности. Эти вопросы должны всесторонне исследоваться, в этом направлении ведется работа, переводятся книги и т.д. Однако опыт показывает, что любыми пробелами в этой сфере могут воспользоваться", - сказал Шафиев.

    Он прокомментировал недавние заявления армянских радикалов о якобы "албанизации" церквей в Карабахе.

    "Это не соответствует действительности. На территории Азербайджана находятся исторические культовые сооружения, принадлежащие различным народам и религиозным общинам, и наша страна уделяет внимание охране этих памятников. Армяне пятаются отрицать историю Кавказской Албании. То есть они стремятся полностью ее арменизировать. Их цель заключается в том, чтобы заявить о якобы существовавшей здесь "Великой Армении". История Кавказской Албании в определенной степени разрушает эту идею о "Великой Армении". Они это видят и не желают принимать", - подчеркнул Шафиев.

    Фарид Шафиев Кавказская Албания История Азербайджана Карабах Центр анализа международных отношений (ЦАМО) Армения
    Fərid Şəfiyev: Ermənilər Qafqaz Albaniyasının tarixini inkar etmək, erməniləşdirmək istəyirlər
    Farid Shafiyev: Armenians want to deny, Armenianize history of Caucasian Albania

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