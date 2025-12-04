Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Фархад Гаджиев: В Азербайджане почти треть вовлеченных в волонтёрство обеспечивается работой

    Внутренняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 14:40
    22-27% молодых людей, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, впоследствии обеспечиваются работой в организациях, где они были волонтёрами, или в других ведомствах.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на VIII Форуме солидарности азербайджанских волонтёров.

    По его словам, эти молодые люди играют важную роль в формировании будущего страны: "Нет такого государственного учреждения, которое не открывало бы двери для молодежи. Главное, чтобы наша молодежь имела желание учиться и развиваться, тогда перед ней откроются самые разные возможности".

    Неделя волонтёров Фархад Гаджиев работа
    Nazir müavini: Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətinə cəlb olunmuş gənclərin 22-27 %-i işlə təmin edilir
