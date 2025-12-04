Фархад Гаджиев: В Азербайджане почти треть вовлеченных в волонтёрство обеспечивается работой

22-27% молодых людей, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, впоследствии обеспечиваются работой в организациях, где они были волонтёрами, или в других ведомствах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев на VIII Форуме солидарности азербайджанских волонтёров.

По его словам, эти молодые люди играют важную роль в формировании будущего страны: "Нет такого государственного учреждения, которое не открывало бы двери для молодежи. Главное, чтобы наша молодежь имела желание учиться и развиваться, тогда перед ней откроются самые разные возможности".