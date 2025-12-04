İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Nazir müavini: Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətinə cəlb olunmuş gənclərin 22-27 %-i işlə təmin edilir

    Daxili siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 14:10
    Fərhad Hacıyev

    Könüllülük fəaliyyətinə cəlb olunmuş gənclərin 22-27 %-i sonradan könüllü olduğu və yaxud digər qurumlarda işlə təmin edilirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin gənclər dövlətin gələcəyindəki ən böyük iştirakçılardandır:

    "Dövlətimizin elə bir qurumu yoxdur ki, gənclərə öz qapılarını açmasın. Təki gənclərimiz öyrənmək, inkişaf etmək istəsin. Əgər gənclər istəsə, kifayət qədər faydalı təcrübələrdən faydalana bilərlər".

    Könüllülük həftəsi Fərhad Hacıyev Azərbaycan
    Фархад Гаджиев: В Азербайджане почти треть вовлеченных в волонтёрство обеспечивается работой

