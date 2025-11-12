Фархад Абдуллаев: Конституция отражает волю и единство азербайджанского народа

Конституция, суверенитет и государственность - взаимодополняющие понятия, которые составляют основу национального государственного строительства.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев в своей статье "30 лет Конституции Азербайджана".

По словам Абдуллаева, Конституция формирует правовую основу государства, а суверенитет и государственность отражают его политико-правовые и идеологические принципы, а также выражают национальную идентичность и единство.

"Принципы и положения, закрепленные в Конституции, являются выражением воли народа и единства государства. Конституция Азербайджанской Республики, обладая высшей юридической силой, служит основой законодательства и гарантией общественно-политической стабильности и национального единства", - подчеркнул глава КС.