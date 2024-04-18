Эшги Багиров: С начала года уволено около 40 директоров детских садов

По итогам мониторингов, проведенных в детских садах Азербайджана с начала года, освобождены от должности около 40 директоров.

По итогам мониторингов, проведенных в детских садах Азербайджана с начала года, освобождены от должности около 40 директоров.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

По его словам, около 200 директоров получили выговоры, предупреждения и строгие выговоры.

Багиров подчеркнул, что регулярные мониторинги в детских садах будут проводиться и впредь.

Глава госагентства также отметил, что за последние 3 месяца на работу в детские сады были приняты 282 воспитателя, назначено 39 новых директоров.