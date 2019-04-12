Еще один советник ректора БГУ отстранен от должности

Советник ректора Бакинского государственного университета (БГУ) по международным связям Чингиз Исмаилов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, ректор БГУ Эльчин Бабаев подписал соответствующий приказ.

Доктор географических наук, профессор Ч.Исмаилов был назначен на указанную должность в сентябре 2018 года.

Отметим, что ранее у ректора БГУ были трое советников. Недавно был освобожден от занимаемой должности советник ректора по общим вопросам, доктор химических наук, профессор Исмаил Алиев. На данный момент свои обязанности исполняет лишь один советник ректора - Мазахир Султанов.