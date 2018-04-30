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    Еще двое сотрудников ASAN Xidmət назначены на должности в министерстве сельского хозяйства

    © Report

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Еще двое сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət) получили должности в министерстве сельского хозяйства.

    Об этом Report сообщил руководитель отдела информации и связей с общественностью министерства сельского хозяйства Анар Гусейнов.

    Он отметил, что заведующая отделом правового обеспечения Госагентства Ильхама Гадимова назначена заведующей юридического отдела министерства, а завотделом контроля и оценки Агиль Гулиев назначен заведующим отдела внутреннего контроля и аудита.

    Отметим, что до этого двое работников Госагентства Анар Гусейнов и Сарван Джафарова получили должности в министерстве сельского хозяйства.

    Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 апреля председатель Госагентства Инам Керимов был освобожден от занимаемой должности и назначен министром сельского хозяйства.

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