Еще два сотрудника ИВ Сураханского района отстранены от должностей

В Исполнительной власти Сураханского района Баку произведены кадровые назначения.

Как сообщает Report, приказом главы ИВ Сураханского района Азиза Азизова на должность помощника главы ИВ назначен Агаев Мурад Аскер оглу.

Другим приказом А.Азизова на должность заместителя заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам назначен Алиев Эльданиз Алигулу оглу.

Кроме того, соответствующими приказами А.Азизова советник юридического отдела ИВ Мустафаев Намик Меджид оглу и советник отдела по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гадимов Микаил Фарамаз оглу отстранены от должностей.

Новый помощник главы ИВ Мурад Агаев приходится Азизу Азизову племянником (сын сестры).

Ранее с работы были сняты еще два сотрудника ИВ района – помощник главы Исполнительной власти Теюблу Миртеюб Хагани оглу и заместитель заведующего отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Мамедов Рашид Муслим оглу.

Президент Ильхам Алиев распоряжением от 12 ноября назначил А.Азизова главой ИВ Сураханского района. Ранее А.Азизов был главой ИВ Ясамальского района. В то время М.Агаев работал помощником главы ИВ Ясамальского района.

В последнее время в СМИ появились новости о скандальных кадровых перестановках А.Азизова в ИВ.