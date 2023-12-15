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Еще 25 семей возвращаются в село Забух Лачынского района

Еще 25 семей возвращаются в село Забух Лачынского района В заново отстроенное село Забух Лачынского района возвращаются еще 25 семей в составе 92 человек.
Внутренняя политика
15 декабря 2023 г. 06:47
Еще 25 семей возвращаются в село Забух Лачынского района

В заново отстроенное село Забух Лачынского района возвращаются еще 25 семей в составе 92 человек.

Как сообщает Report, миграционный караван в составе 13 семей (52 человека) сегодня выехал из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Количество семей, которые присоединятся к миграционному каравану: из Бардинского района – 6 семей (20 человек), из города Сумгайыт – 3 семьи (10 человек), из Лянкяранского района – 1 семья (4 человека), из города Мингячевир - 1 семья (4 человека), из Агджабединского района – 1 семья (2 человека).

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 146 семей или 567 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçının Zabux kəndinə növbəti köç - 25 ailə doğma yurduna qayıdır

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