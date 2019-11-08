Эркин Гадирли обвинил подавшего в отставку из ReAl-а Азера Гасымлы

"Из ReAl-а может уйти любой, но нужно уметь уходить. Вы не ушли, а сбежали. Может, вы подумали, что "корабль ReAl-а тонет". Если так, то вы поторопились. Корабль ReAl-а не то что не тонет, он еще даже не вышел в море, стоит в порту на причале, ждет подходящей погоды. Что такое подходящая погода? Предстоящие парламентские выборы".

Как сообщает Report, об этом член Партии ReAl Эркин Гадирли написал на своей странице в Facebook.

Он сказал, что к председателю ReAl-а Ильгару Мамедову имеется много вопросов: "У меня тоже много вопросов к Ильгару Мамедову, считающему не верным идти на выборы пусть и с демократическим, но не дисциплинированным и неэффективным Меджлисом.

Мы еще много будем говорить о его предложениях. Пока что нет ничего конкретного. При таком положении вещей уходить из ReAl-а, говоря, что Ильгар создает диктатуру, мягко говоря, безуспешный шаг. С таким багажом, если вы решитесь в будущем создать партию, ничего из этого не выйдет. Вы и ее бросите на полпути и сбежите. Не надо подавать столкновение характеров, амбиций, как "принципиальность". Амбиции вещь хорошая, и их столкновение может быть хорошим. Но не надо приплетать сюда принципы. Принцип – это другое, очевидно, вы не поняли, что это".

Отметим, что башган Меджлиса Партии ReAl Азер Гасымлы 6 ноября подал в отставку.