О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном

Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном После заседания с участием президентом Ильхама Алиева и Р.Т.Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
Внутренняя политика
6 апреля 2021 г. 09:36
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
0 : 00
0 : 00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности.

Как передает Report, решение в связи с этим опубликовано в Resmi Gazete.

"Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Турция о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности" было подписано 31 октября 2017 года в Баку.

После подтверждения Р.Т.Эрдоганом соглашение вступило в силу.

31 октября того же года в Баку состоялось шестое заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. После заседания с участием президентов Ильхама Алиева и Р.Т.Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов. Соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере обороной промышленности подписал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр нацбезопасности Турции того времени Нутреттин Джаникли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdoğan approves agreement with Azerbaijan on defense industry
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycanla müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığa dair sazişi təsdiqləyib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент: Там, где есть современный менеджмент, будет и результат
Президент: Там, где есть современный менеджмент, будет и результат
5 апреля 2021 г. 18:20
Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане
Президент: В последние годы мы, можно сказать, возродили хлопководческую отрасль в Азербайджане
5 апреля 2021 г. 18:10
Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой
Президент: Если бы не были построены водохранилище и водоканал, в Баку была бы проблема с водой
5 апреля 2021 г. 18:05
Ильхам Алиев: Водой пользовались бессовестно
Ильхам Алиев: Водой пользовались бессовестно
5 апреля 2021 г. 17:52
Глава государства: Сложности, недостатки должны быть устранены
Глава государства: Сложности, недостатки должны быть устранены
5 апреля 2021 г. 17:49
Президент Азербайджана рассказал о строительстве новых водохранилищ
Президент Азербайджана рассказал о строительстве новых водохранилищ
5 апреля 2021 г. 17:46
Президент: Мы не можем проводить мелиоративные меры дедовскими методами
Президент: Мы не можем проводить мелиоративные меры дедовскими методами
5 апреля 2021 г. 17:46
Президент: Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности
Президент: Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения нашей продовольственной безопасности
5 апреля 2021 г. 17:45
Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Счетная палата: Нарушениями в Гачгынкоме займется Генпрокуратура
Счетная палата: Нарушениями в "Гачгынкоме" займется Генпрокуратура
5 апреля 2021 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi