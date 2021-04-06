Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном

После заседания с участием президентом Ильхама Алиева и Р.Т.Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности.

Как передает Report, решение в связи с этим опубликовано в Resmi Gazete.

"Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Турция о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности" было подписано 31 октября 2017 года в Баку.

После подтверждения Р.Т.Эрдоганом соглашение вступило в силу.

31 октября того же года в Баку состоялось шестое заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня. После заседания с участием президентов Ильхама Алиева и Р.Т.Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов. Соглашение между двумя странами о сотрудничестве в сфере обороной промышленности подписал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр нацбезопасности Турции того времени Нутреттин Джаникли.