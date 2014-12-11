​Руководство партии "Ени Азербайджан" посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Руководство партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) посетило могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения по случаю 11-й годовщины со дня смерти общенационального лидера.

Как сообщает Report, зампред ПЕА и заместитель премьер-министра Али Ахмедов, заведующий отделом общественно-политических вопросов Администрации президента (АП) Али Гасанов, заместитель руководителя АП Новруз Мамедов, зампред ПЕА, президент НАНА Акиф Ализаде, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, министр связи и высоких технологий, академик Али Аббасов, вице-спикер Бахар Мурадова и другие официальные лица возложили венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой.

Среди посетителей были депутаты, рядовые члены партии, руководители молодежных организаций, представители общественности.