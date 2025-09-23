Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

Карабах привлекателен для иностранных инвесторов с точки зрения туристического потенциала, природы, сельского хозяйства и промышленности.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, Азербайджан сам обеспечивает необходимую базовую инфраструктуру на освобожденных территориях:

"Крупномасштабные инвестиции в Карабах осуществляются государством без какой-либо внешней помощи. Сегодня Карабах привлекателен для иностранных инвесторов благодаря своему туристическому потенциалу, природе, сельскому хозяйству и промышленности. Каждый регион на освобожденных территориях обладает уникальным потенциалом. Это позволяет нам привлекать инвесторов в Карабах".