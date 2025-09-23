Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 14:50
    Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторов

    Карабах привлекателен для иностранных инвесторов с точки зрения туристического потенциала, природы, сельского хозяйства и промышленности.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    По его словам, Азербайджан сам обеспечивает необходимую базовую инфраструктуру на освобожденных территориях:

    "Крупномасштабные инвестиции в Карабах осуществляются государством без какой-либо внешней помощи. Сегодня Карабах привлекателен для иностранных инвесторов благодаря своему туристическому потенциалу, природе, сельскому хозяйству и промышленности. Каждый регион на освобожденных территориях обладает уникальным потенциалом. Это позволяет нам привлекать инвесторов в Карабах".

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir
    Emin Huseynov: Karabakh attractive to foreign investors

