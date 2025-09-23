İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 14:25
    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir
    Emin Hüseynov

    Bu gün Qarabağ özünün turizm potensialı, təbiəti, kənd təsərrüfatı, sənaye sahələri baxımından xarici investorlar üçün əlverişlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan azad olunan ərazilərdə zəruri baza infrastrukturunu özü təmin edir:

    "Qarabağda heç bir kənar yardım olmadan dövlət tərəfindən böyük miqyaslı yatırımlar həyata keçirilməkdədir. Bu gün Qarabağ özünün turizm potensialı, təbiəti, kənd təsərrüfatı, sənaye sahələri baxımından xarici investorlar üçün əlverişlidir. Azad edilmiş ərazilərin hər bölgəsinin özünəməxsus potensialı var. Bununla da investorları Qarabağa cəlb edə bilərik".

