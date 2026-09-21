Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Инновационную конференцию BakuID, проходящую в SABAH.сity.

Как сообщает Report, соответствующий пост опубликован на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети "X".

Сообщается, что Конференция объединила инноваторов, предпринимателей, студентов и экспертов из США и Азербайджана, создав возможности для установления новых связей в сферах технологий и бизнеса:

"Американские эксперты, прибывшие в Азербайджан при поддержке Программы развития коммерческого права (CLDP) Министерства торговли США, провели индивидуальные менторские сессии для местных предпринимателей и основателей стартапов. Команда EducationUSA Посольства США ознакомила студентов с возможностями обучения в США. В рамках Хартии стратегического партнерства США-Азербайджан наши страны достигли договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества в области технологий, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, инвестиций и коммерциализации. Инициативы, реализуемые нами в рамках BakuID, будут способствовать достижению этих целей путем создания практических связей между американскими и азербайджанскими экспертами, студентами и инноваторами".