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    Эми Карлон посетила Инновационную конференцию BakuID

    Внутренняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 16:40
    Эми Карлон посетила Инновационную конференцию BakuID

    Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Инновационную конференцию BakuID, проходящую в SABAH.сity.

    Как сообщает Report, соответствующий пост опубликован на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети "X".

    Сообщается, что Конференция объединила инноваторов, предпринимателей, студентов и экспертов из США и Азербайджана, создав возможности для установления новых связей в сферах технологий и бизнеса:

    "Американские эксперты, прибывшие в Азербайджан при поддержке Программы развития коммерческого права (CLDP) Министерства торговли США, провели индивидуальные менторские сессии для местных предпринимателей и основателей стартапов. Команда EducationUSA Посольства США ознакомила студентов с возможностями обучения в США. В рамках Хартии стратегического партнерства США-Азербайджан наши страны достигли договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества в области технологий, искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, инвестиций и коммерциализации. Инициативы, реализуемые нами в рамках BakuID, будут способствовать достижению этих целей путем создания практических связей между американскими и азербайджанскими экспертами, студентами и инноваторами".

    Эми Карлон SABAH.city
    Emi Karlon BakuID İnnovasiya Konfransını ziyarət edib
    Amy Carlon attends BakuID Innovation Conference

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