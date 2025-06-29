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Эльман Насиров: Азербайджан получает удары, несмотря на то, что не присоединился к санкциям против России

Эльман Насиров: Азербайджан получает удары, несмотря на то, что не присоединился к санкциям против России Несмотря на то, что Баку не присоединился к антироссийским санкциям, он получил удары от Москвы.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 15:39
Эльман Насиров: Азербайджан получает удары, несмотря на то, что не присоединился к санкциям против России

Несмотря на то, что Баку не присоединился к антироссийским санкциям, он получил удары от Москвы.

Об этом в своем комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

Он отметил, что операция против азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня отличается особой жестокостью:

"В ходе этой операции были убиты два человека, многие члены семьи Сафаровых подвергались пыткам. Это напоминает сталинские репрессии. В то время хотя бы для видимости устраивали суд. Сейчас же без всякого суда их объявили преступниками и убили. За этим процессом стоят правоохранительные органы России. Такие бесчинства со стороны ОМОН вызывают возмущение у людей. По решению какого суда произошло это событие? Все это происходит на глазах у всего мира".

По словам депутата, в правовой сфере России царит хаос:

"Раздутое эго России обусловлено безнаказанностью за ее действия в Украине. Считаю, что российские руководство должно быть решительным в разоблачении преступников. Москва должна понимать, что сегодня число ее партнеров можно пересчитать по пальцам. Азербайджан никогда не присоединялся к антироссийским санкциям, а взамен получил удары. После крушения судна AZAL вблизи Актау Азербайджану не была выплачена компенсация, никто не понес наказание. Депортация азербайджанского депутата из России также еще не забыта. В то же время выяснилось, что из этой страны организуются кибератаки против Азербайджана. Последние события не соответствуют духу союзничества, установленного между Азербайджаном и Россией".

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Версия на азербайджанском языке Elman Nəsirov: Azərbaycan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayıb, amma zərbələr alır

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