Египет может оказать поддержку Азербайджану в борьбе с минной угрозой

Азербайджан и Египет обсудили возможности сотрудничества в борьбе с минной опасностью на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на встрече председателя правления Агентство Азербайджана по разминированию Вугара Сулейманова с послом Египта в Азербайджане Хуссамом-Эльдином Реда.

Послу была предоставлена подробная информация о задачах и целях Агентства, масштабах загрязнения освобожденных территорий минами и другими взрывоопасными предметами, а также о проводимой работе по гуманитарному разминированию в рамках программы "Великое возвращение".

Стороны обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом в области борьбы с минной угрозой, включая потенциальную поддержку со стороны Египта в данной сфере.