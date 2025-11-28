Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Египет может оказать поддержку Азербайджану в борьбе с минной угрозой

    Внутренняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 17:22
    Азербайджан и Египет обсудили возможности сотрудничества в борьбе с минной опасностью на освобожденных территориях.

    Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на встрече председателя правления Агентство Азербайджана по разминированию Вугара Сулейманова с послом Египта в Азербайджане Хуссамом-Эльдином Реда.

    Послу была предоставлена подробная информация о задачах и целях Агентства, масштабах загрязнения освобожденных территорий минами и другими взрывоопасными предметами, а также о проводимой работе по гуманитарному разминированию в рамках программы "Великое возвращение".

    Стороны обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом в области борьбы с минной угрозой, включая потенциальную поддержку со стороны Египта в данной сфере.

