    ЕАБР подготовит макроинструментарий для Азербайджана

    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 13:21
    ЕАБР подготовит макроинструментарий для Азербайджана

    Евразийский банк развития (ЕАБР) начнет публиковать макроэкономические прогнозы по Азербайджану после присоединения страны к банку.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Дирекции по аналитической работе ЕАБР Алексей Кузнецов, отвечая на вопрос агентства на презентации доклада "Макроэкономический прогноз 2026-2028", прошедшей в Алматы.

    По его словам, в июне макроэкономический прогноз банка был расширен за счет включения Узбекистана, для которого был разработан специальный модельный комплекс, аналогичный используемому для анализа и прогнозирования экономик всех шести стран-участников ЕАБР.

    "Теперь Узбекистан представлен во всех наших макроэкономических публикациях и мониторингах. Как только Азербайджан окажется на этапе присоединения к банку и будут пройдены аналогичные процедуры, мы разработаем соответствующий модельный инструментарий, и страна появится в наших регулярных макроэкономических публикациях", - отметил А. Кузнецов.

    Eurasian Development Bank to prepare macro-instrumentation framework for Azerbaijan

