Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Виктор Орбан: Финансирование Украины – это финансирование войны

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 13:19
    Виктор Орбан: Финансирование Украины – это финансирование войны

    Среди членов ЕС достаточно стран-оппонентов, чтобы заблокировать решение о репарационном кредите для Украины за счет замороженных российских активов, поэтому вопрос скорее снят с повестки дня.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    "Возможно, вопрос все еще будет обсуждаться, но нет никаких шансов, что проголосует большинство. Возможно, еще будут "закулисные бои", но я думаю, что все кончено", - заявил Орбан.

    По словам Орбана, две страны – Россия и Украина – находятся в состоянии войны друг с другом. А ЕС хочет конфисковать имущество одной из сторон и передать его другой: "Это ни что иное, как объявление войны".

    Касаясь второй опции – совместного заимствования за счет бюджета ЕС, венгерский премьер сказал, что конституция его страны требует разрешение парламента на получение кредита, создающего платежные обязательства для страны.

    "У меня его нет, и я не думаю, что когда-либо в Венгрии какой-либо премьер-министр получит от парламента разрешение обременять страну долгами через кредит Европейского союза", - заявил он.

    Орбан сказал, что в целом против финансирования Украины, так как это является финансированием войны. ЕС не следует вмешиваться в это и работать в направлении мира, считает он.

    Европейский союз Виктор Орбан Венгрия Украина российско-украинская война репарационный кредит
    Orban Ukraynanın maliyyələşdirilməsinə qarşı çıxıb

    Последние новости

    14:12

    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"

    Здоровье
    14:11

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов

    Другие
    14:07

    Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола

    В регионе
    14:07

    Изменено изображение боевых знамен ГПС Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:01

    Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего

    Другие страны
    14:01

    В Грузии произошло землетрясение

    В регионе
    14:00
    Фото
    Видео

    Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению

    Энергетика
    13:57

    Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительства

    Внутренняя политика
    13:56

    В Казахстане снимают ряд запретов на предпринимательство для приравненных к госслужащим

    В регионе
    Лента новостей