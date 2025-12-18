Виктор Орбан: Финансирование Украины – это финансирование войны

Среди членов ЕС достаточно стран-оппонентов, чтобы заблокировать решение о репарационном кредите для Украины за счет замороженных российских активов, поэтому вопрос скорее снят с повестки дня.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Возможно, вопрос все еще будет обсуждаться, но нет никаких шансов, что проголосует большинство. Возможно, еще будут "закулисные бои", но я думаю, что все кончено", - заявил Орбан.

По словам Орбана, две страны – Россия и Украина – находятся в состоянии войны друг с другом. А ЕС хочет конфисковать имущество одной из сторон и передать его другой: "Это ни что иное, как объявление войны".

Касаясь второй опции – совместного заимствования за счет бюджета ЕС, венгерский премьер сказал, что конституция его страны требует разрешение парламента на получение кредита, создающего платежные обязательства для страны.

"У меня его нет, и я не думаю, что когда-либо в Венгрии какой-либо премьер-министр получит от парламента разрешение обременять страну долгами через кредит Европейского союза", - заявил он.

Орбан сказал, что в целом против финансирования Украины, так как это является финансированием войны. ЕС не следует вмешиваться в это и работать в направлении мира, считает он.