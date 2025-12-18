Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Израильская армия атаковала военную инфраструктуру "Хезболлы" на всей территории Ливана

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 13:12
    Израильская армия атаковала военную инфраструктуру Хезболлы на всей территории Ливана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по всей территории Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

    В информации сообщается, что в ходе ударов были уничтожены объекты "террористической инфраструктуры" и стартовые площадки на территории военного комплекса, используемого "Хезболлой" для проведения тренировок и курсов для боевиков организации, а также для ведения артиллерийского огня и хранения оружия.

    Военные добавляют, что были также нанесены дополнительные удары вглубь Ливана по зданиям, используемым "Хезболлой" для хранения оружия и проведения операций.

    "Наличие подобных объектов военной инфраструктуры и деятельность "Хезболлы" на этих территориях представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Израиля", - говорится в информации.

    Армия обороны Израиля Хезболла Ливан авиаудар
    İsrail "Hizbullah"ın Livan ərazisində bütün hərbi infrastruktlarına zərbə endirib

    Последние новости

    14:12

    Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"

    Здоровье
    14:11

    В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектов

    Другие
    14:07

    Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престола

    В регионе
    14:07

    Изменено изображение боевых знамен ГПС Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:01

    Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущего

    Другие страны
    14:01

    В Грузии произошло землетрясение

    В регионе
    14:00
    Фото
    Видео

    Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению

    Энергетика
    13:57

    Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительства

    Внутренняя политика
    13:56

    В Казахстане снимают ряд запретов на предпринимательство для приравненных к госслужащим

    В регионе
    Лента новостей