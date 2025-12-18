Израильская армия атаковала военную инфраструктуру "Хезболлы" на всей территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по всей территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

В информации сообщается, что в ходе ударов были уничтожены объекты "террористической инфраструктуры" и стартовые площадки на территории военного комплекса, используемого "Хезболлой" для проведения тренировок и курсов для боевиков организации, а также для ведения артиллерийского огня и хранения оружия.

Военные добавляют, что были также нанесены дополнительные удары вглубь Ливана по зданиям, используемым "Хезболлой" для хранения оружия и проведения операций.

"Наличие подобных объектов военной инфраструктуры и деятельность "Хезболлы" на этих территориях представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и представляют угрозу для Израиля", - говорится в информации.