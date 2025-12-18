Амруллаев отметил вклад молодых инженеров и архитекторов в восстановление Карабаха
- 18 декабря, 2025
- 12:59
В процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана все более заметную роль играют молодые специалисты.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею Азербайджанского университета архитектуры и строительства (AzMİU), подчеркнув, что полный надзор над строительством новой школы в Кяльбаджаре осуществлял 25-летний инженер-строитель.
Министр отметил, что несмотря на молодой возраст, специалист продемонстрировал высочайший профессионализм в экстремально сложных условиях.
"Этот молодой человек проделал поистине замечательную работу в очень сложных условиях. Молодые архитекторы активно участвовали также в строительстве Карабахского университета. В целом, выпускники AzMİU внесли большой вклад в восстановление Карабаха", - добавил Амруллаев.