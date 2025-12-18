ЕАБР увеличит инвестиционный портфель Казахстана еще на $2,5 млрд

Евразийский банк развития (ЕАБР) в настоящее время рассматривает проекты на сумму 2,5 млрд долларов в Казахстане.

Как сообщает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил заместитель председателя правления банка Руслан Даленов на итоговой пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, ЕАБР инвестировал в экономику Казахстана 9 млрд долларов США: "В виде потенциальных проектов на 2,5 млрд долларов в Казахстане в настоящее время находятся на рассмотрении, что говорит об активной работе банка в стране".

Р. Даленов также сообщил, что по линии банка 16 млн долларов были предоставлены в виде технического содействия.

"Работа ЕАБР осуществляется в соответствии с пятилетней стратегией на 2022–2026 годы. За четыре года реализации стратегии банк реинвестировал 5,1 млрд долларов в проекты в Казахстане. Почти половина этих средств была направлена на промышленные объекты, треть - на транспортную и энергетическую инфраструктуру, а остальная часть - на финансовый сектор, АПК и другие отрасли. Примечательна устойчивая динамика роста инвестиций: ежегодно их объем превышает 1 млрд долларов. При этом в 2025 году сумма инвестиций достигла рекордных 1,5 млрд долларов", - добавил он.

Среди ключевых проектов ЕАБР за последние четыре года в рамках пятилетней стратегии - расширение и модернизация Карагандинской ТЭЦ (участие ЕАБР составило 310 млн долларов), строительство объектов возобновляемой энергетики, включая 10 солнечных проектов и 3 ветровые электростанции (совокупное участие банка - 450 млн долларов), а также реконструкция автодорог через национальную компанию "КазАвтожол" (участие банка - 200 млн долларов).