Сенат Казахстана принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Сенат Казахстана в двух чтениях принял нормы, предусматривающие запрет пропаганды педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Согласно заключению Сената, закон направлен на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Документ вводит ограничения на размещение подобного контента в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ.

Депутат Сената Сергей Ершов отметил, что в закон "О правах ребенка" вносится поправка, устанавливающая прямой запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, данная тема активно обсуждается в обществе.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова подчеркнула, что международное право допускает ограничения свободы выражения мнения. По ее словам, пункт 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах позволяет вводить такие ограничения, если они закреплены в законе и направлены на защиту государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья.