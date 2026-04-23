    Внутренняя политика
    • 23 апреля, 2026
    • 12:02
    Эдгарс Ринкевичс посетил Центр Гейдара Алиева

    Находящийся с визитом в Азербайджане президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс 23 апреля посетил Центр Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, гостю была предоставлена информация о здании Центра Гейдара Алиева, признанном одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры.

    Было отмечено, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера.

    В расположенном здесь Музее Гейдара Алиева виртуально представлены различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости нашей страны.

    Президент Эдгарс Ринкевичс сначала осмотрел автомобили, находившиеся в официальном пользовании великого лидера в периоды его руководства Азербайджаном - с 1969 по 2003 год.

    Экспонаты, фотографии и мультимедийный зал, отражающие различные периоды концепции деятельности, осуществляемой общенациональным лидером как в период советской власти, так и в годы независимости, вызвали большой интерес у гостя.

    Ознакомившемуся с выставкой "Шедевры Азербайджана" Эдгарсу Ринкевичсу сообщили, что здесь демонстрируются уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными богатствами, многовековой историей и культурным наследием нашей страны. Было отмечено, что здесь представлены редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроделия, а наши старинные музыкальные инструменты представлены в оригинальной форме - со звуковым сопровождением. Было подчеркнуто, что посетители выставки, где экспонируются азербайджанские национальные костюмы и древние монеты, могут увидеть здесь и священные книги на разных языках.

    Ознакомившись также с выставкой классических автомобилей, президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс затем оставил запись в памятной книге.

    Edqars Rinkeviçs Heydər Əliyev Mərkəzində olub
    President of Latvia Edgars Rinkēvičs visits Heydar Aliyev Center in Baku

