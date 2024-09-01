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Джордж Бирнбаум: По результатам exit-poll, в парламент проходят 63 кандидата от ПЕА

Джордж Бирнбаум: По результатам exit-poll, в парламент проходят 63 кандидата от ПЕА Представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум огласил результаты exit-poll, проведенного на внеочередных выборах в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 21:24
Джордж Бирнбаум: По результатам exit-poll, в парламент проходят 63 кандидата от ПЕА

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум огласил результаты exit-poll, проведенного на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, по результатам опроса, от партии "Ени Азербайджан" в парламент проходят 63 кандидата.

Партию Гражданской солидарности представят 3, партию "Единый Азербайджан" - 1, REAL - 1, партию Национального фронта - 1, партию Демократического просвещения Азербайджана – 1 кандидат. Кроме того, в списки вошли 46 нейтральных кандидатов.

Oracle Advisory Group не охватила шесть округов, действующих в Нахчыванской Автономной Республике.

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Версия на азербайджанском языке "Oracle Advisory Group” "exit-poll" üzrə partiyaların səstoplama siyahısını açıqlayıb

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