Джордж Бирнбаум: По результатам exit-poll, в парламент проходят 63 кандидата от ПЕА

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум огласил результаты exit-poll, проведенного на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Джордж Бирнбаум огласил результаты exit-poll, проведенного на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, по результатам опроса, от партии "Ени Азербайджан" в парламент проходят 63 кандидата.

Партию Гражданской солидарности представят 3, партию "Единый Азербайджан" - 1, REAL - 1, партию Национального фронта - 1, партию Демократического просвещения Азербайджана – 1 кандидат. Кроме того, в списки вошли 46 нейтральных кандидатов.

Oracle Advisory Group не охватила шесть округов, действующих в Нахчыванской Автономной Республике.