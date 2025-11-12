Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчывана
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 18:05
Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики (АР).
Как сообщает нахчыванское бюро Report, решение об этом было принято на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.
На заседании было объявлено, что Джалилов должен покинуть пост премьер-министра АР, так как назначен полномочным представителем президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР.
Затем проект решения по этому вопросу был поставлен на голосование и принят.
