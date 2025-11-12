Ceyhun Cəlilov Naxçıvanın Baş naziri vəzifəsindən azad edilib
Daxili siyasət
- 12 noyabr, 2025
- 17:55
Ceyhun Cəlilov Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Baş naziri vəzifəsindən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR Ali Məclisinin noyabrın 12-də keçirilən iclasında bu barədə qərar qəbul edilib.
İclasda qeyd olunub ki, C.Cəlilov Naxçıvan MR-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin olunduğu üçün muxtar respublikanın Baş naziri vəzifəsindən azad edilməlidir.
Yekunda bununla bağlı qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul olunub.
Son xəbərlər
17:59
Azərbaycan 2026-cı ildə istehsalçılar üçün tarif güzəştlərini genişləndirməyi planlaşdırırMaliyyə
17:59
Deputat kənd kitabxanalarının bağlanmasına etiraz edibMilli Məclis
17:55
Ceyhun Cəlilov Naxçıvanın Baş naziri vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
17:45
Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıbRegion
17:41
Foto
XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olubHərbi
17:38
"Yenilənmiş, 3-cü Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" sənədi təsdiqlənibİnfrastruktur
17:37
İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıbBiznes
17:36
Foto
Ceyhun Bayramov Banqladeşin qeyri-rezident səfirini qəbul edibXarici siyasət
17:35