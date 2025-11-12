İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Ceyhun Cəlilov Naxçıvanın Baş naziri vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:55
    Ceyhun Cəlilov Naxçıvanın Baş naziri vəzifəsindən azad edilib

    Ceyhun Cəlilov Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Baş naziri vəzifəsindən azad edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR Ali Məclisinin noyabrın 12-də keçirilən iclasında bu barədə qərar qəbul edilib.

    İclasda qeyd olunub ki, C.Cəlilov Naxçıvan MR-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin olunduğu üçün muxtar respublikanın Baş naziri vəzifəsindən azad edilməlidir.

    Yekunda bununla bağlı qərar layihəsi səsə qoyularaq qəbul olunub.

    Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчывана

